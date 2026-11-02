Ukraińcy zasypali internet memami po włamaniu do aplikacji „Alarm powietrzny”

Po cyberataku na aplikację „Alarm powietrzny” Ukraińcy zaczęli otrzymywać fałszywe powiadomienia o zagrożeniu radiacyjnym i chemicznym, walkach ulicznych, a nawet atakach nuklearnych. Incydent ten szybko stał się pretekstem do fali żartów i memów w mediach społecznościowych.

Wieczorem 1 listopada użytkownicy aplikacji zaczęli otrzymywać fałszywe komunikaty o rzekomych nadzwyczajnych zagrożeniach. Wśród nich znalazły się ostrzeżenia o zagrożeniu radiacyjnym i chemicznym, ryzyku walk ulicznych, a także komunikaty o alarmie nuklearnym.

W jednym z fałszywych komunikatów napisano: „Cześć! Zaraz w całej Ukrainie ogłoszony zostanie alarm jądrowy. Nie martwcie się, leci „Oreshnik””.

Ukraińcy szybko zareagowali na tę sytuację w mediach społecznościowych. Użytkownicy zaczęli publikować memy, wyśmiewając treść komunikatów oraz sam fakt pojawienia się nieoficjalnych alertów w aplikacji, z której korzystają w celu otrzymywania ostrzeżeń o rzeczywistych zagrożeniach z powietrza.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja Air Alert rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

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