Amerykańska konserwatywna influencerka Laura Lummer stwierdziła, że krytyczne nastawienie części zwolenników ruchu MAGA do pomocy dla Ukrainy wynika przede wszystkim z ich niechęci do finansowania innych krajów z pieniędzy amerykańskich podatników.

W wywiadzie dla RBC-Ukraina zaznaczyła, że podobne nastroje dotyczą nie tylko Ukrainy, ale także Izraela. Według niej Ukraina stała się najbardziej widocznym przykładem tej dyskusji, jednak niekoniecznie świadczy to o nienawiści do Ukraińców.

Jednocześnie Lumer przyznała, że wśród zwolenników MAGA mogą znajdować się osoby o negatywnym nastawieniu do Ukraińców, ale wezwała, by nie utożsamiać ich z całym ruchem.

Influencerka skrytykowała również niektórych przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz podcasterów, zarzucając im rzekome powiązania z Rosją. W przedstawionym materiale nie podano żadnych dowodów na poparcie tych twierdzeń.

MAGA to ruch polityczny związany z Donaldem Trumpem i jego hasłem „Uczyńmy Amerykę znów wielką”. Jego zwolennicy opowiadają się za priorytetowym traktowaniem interesów narodowych USA oraz polityką „Ameryka przede wszystkim”.

Źródło: RBC-Ukraina

Amerykańska influencerka polityczna Laura Lummer uważa, że zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem jest próbą trollowania ukraińskiego przywódcy przez rosyjskiego dyktatora. Jej zdaniem takie spotkanie nie powinno odbywać się na terytorium Rosji ani Ukrainy. Wśród możliwych miejsc na rozmowy wymieniła Biały Dom i rezydencję Mar-a-Lago w USA.

Laura Lumer stwierdziła również, że prezydent USA Donald Trump wyraża rozczarowanie brakiem szybkich postępów w zakończeniu wojny na Ukrainie i dąży do znalezienia narzędzi, które zaangażowałyby obie strony w proces negocjacyjny.

Amerykańska influencerka polityczna Laura Lumer uważa, że ostre wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego były odpowiedzią na publiczną krytykę ze strony ukraińskiego przywódcy wobec tzw. „porozumienia dieslowego” między Waszyngtonem a Moskwą.

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