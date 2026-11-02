Лора Лумер пояснила позицію прихильників MAGA щодо України

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Американська консервативна інфлюенсерка Лора Лумер заявила, що критичне ставлення частини прихильників руху MAGA до допомоги Україні пов’язане насамперед із їхнім неприйняттям фінансування інших країн коштом американських платників податків.

В інтерв’ю РБК-Україна вона зазначила, що подібні настрої поширюються не лише щодо України, а й щодо Ізраїлю. За її словами, Україна стала найпомітнішим прикладом цієї дискусії, однак це не обов’язково свідчить про ненависть до українців.

Водночас Лумер визнала, що серед прихильників MAGA можуть бути люди з негативним ставленням до українців, але закликала не ототожнювати їх із усім рухом.

Також інфлюенсерка розкритикувала окремих представників Демократичної партії та подкастерів, заявивши про їхні нібито зв’язки з Росією. Доказів цих тверджень у наведеному матеріалі не наведено.

MAGA — політичний рух, пов’язаний із Дональдом Трампом та його гаслом «Зробимо Америку знову великою». Його прихильники виступають за пріоритет національних інтересів США та політику «Америка насамперед».

Джерело: РБК-Україна

Американська політична інфлюенсерка Лора Лумер вважає, що запрошення президента України Володимира Зеленського до Москви для переговорів із Володимиром Путіним є спробою російського диктатора потролити українського лідера. На її думку, така зустріч не повинна відбуватися на території Росії чи України. Серед можливих місць для переговорів вона назвала Білий дім і резиденцію Мар-а-Лаго у США.

Також Лора Лумер заявила, що президент США Дональд Трамп висловлює розчарування відсутністю швидкого прогресу у припиненні війни в Україні та прагне знайти інструменти для залучення обох сторін до переговорного процесу.

Американська політична інфлюенсерка Лора Лумер вважає, що гострі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу Президента України Володимира Зеленського стали відповіддю на публічну критику українським лідером так званої «дизельної угоди» між Вашингтоном та Москвою.

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