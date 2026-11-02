美国保守派网红劳拉·卢默表示，部分“让美国再次伟大”（MAGA）运动支持者对援助乌克兰持批评态度，这首先源于他们不接受动用美国纳税人的钱来资助其他国家。

在接受RBC-乌克兰采访时，她指出，此类情绪不仅针对乌克兰，也针对以色列。据她称，乌克兰已成为这场讨论中最引人注目的例子，但这并不一定意味着对乌克兰人的仇恨。

与此同时，卢默承认，在“让美国再次伟大”（MAGA）的支持者中可能存在对乌克兰人持负面态度的人，但她呼吁不要将这些人等同于整个运动。

此外，这位网红还批评了民主党中的部分人士和播客主持人，声称他们与俄罗斯存在所谓联系。该报道中并未提供支持这些说法的证据。

MAGA是一个与唐纳德·特朗普及其“让美国再次伟大”口号相关的政治运动。其支持者主张优先考虑美国国家利益，并推行“美国优先”政策。

来源：RBC-乌克兰

美国政治博主劳拉·卢默认为，邀请乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基前往莫斯科与弗拉基米尔·普京进行谈判，是这位俄罗斯独裁者试图戏弄乌克兰领导人的举动。 在她看来，此类会晤不应在俄罗斯或乌克兰境内举行。她列举了可能的谈判地点，包括白宫和美国马阿拉戈庄园。

此外，劳拉·卢默还表示，美国总统唐纳德·特朗普对乌克兰战争停火方面缺乏快速进展表示失望，并致力于寻找能够促使双方参与谈判进程的途径。

美国政治博主劳拉·卢默认为，美国总统唐纳德·特朗普针对乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的尖锐言论，是对这位乌克兰领导人公开批评华盛顿与莫斯科之间所谓“柴油协议” 的回应。

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