Американская консервативная инфлюенсерша Лора Лумер заявила, что критическое отношение части сторонников движения MAGA к помощи Украине связано прежде всего с их неприятием финансирования других стран за счёт американских налогоплательщиков.

В интервью РБК-Украина она отметила, что подобные настроения распространяются не только в отношении Украины, но и в отношении Израиля. По её словам, Украина стала самым заметным примером этой дискуссии, однако это не обязательно свидетельствует о ненависти к украинцам.

В то же время Лумер признала, что среди сторонников MAGA могут быть люди с негативным отношением к украинцам, но призвала не отождествлять их со всем движением.

Также инфлюенсер раскритиковала отдельных представителей Демократической партии и подкастеров, заявив об их якобы связях с Россией. Доказательств этих утверждений в приведенном материале не приводится.

MAGA — политическое движение, связанное с Дональдом Трампом и его лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Его сторонники выступают за приоритет национальных интересов США и политику «Америка прежде всего».

Источник: РБК-Украина

Американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер считает, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным является попыткой российского диктатора «потроллить» украинского лидера. По её мнению, такая встреча не должна проходить на территории России или Украины. Среди возможных мест для переговоров она назвала Белый дом и резиденцию Мар-а-Лаго в США.

Также Лора Лумер заявила, что президент США Дональд Трамп выражает разочарование отсутствием быстрого прогресса в прекращении войны в Украине и стремится найти инструменты для вовлечения обеих сторон в переговорный процесс.

Американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского стали ответом на публичную критику украинским лидером так называемого «дизельного соглашения» между Вашингтоном и Москвой.

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