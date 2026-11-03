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Новости Украина

Из-за российских атак Киев столкнулся с перебоями в подаче света, воды и работе электротранспорта — Кличко

UA NEWS 03 Ноября 2026 16:45
Из-за российских атак Киев столкнулся с перебоями в подаче света, воды и работе электротранспорта — Кличко

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак.

По словам мэра Виталия Кличко, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице также возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

В Киеве из-за российских ударов возникли проблемы с водоснабжением.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

 

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