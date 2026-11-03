В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак.

По словам мэра Виталия Кличко, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице также возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.