Из-за российских атак Киев столкнулся с перебоями в подаче света, воды и работе электротранспорта — Кличко
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак.
По словам мэра Виталия Кличко, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в столице также возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
В Киеве из-за российских ударов возникли проблемы с водоснабжением.
Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.
До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.