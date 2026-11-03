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Wiadomości Ukraina

W wyniku rosyjskich ataków Kijów boryka się z przerwami w dostawach prądu, wody oraz w funkcjonowaniu transportu elektrycznego — Klitschko

UA NEWS 03 listopada 2026 16:45
W wyniku rosyjskich ataków Kijów boryka się z przerwami w dostawach prądu, wody oraz w funkcjonowaniu transportu elektrycznego — Klitschko

W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego w wyniku rosyjskich ataków.

Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, z powodu uszkodzeń infrastruktury energetycznej w stolicy wystąpiły również zakłócenia w dostawach wody oraz w ruchu miejskiego transportu elektrycznego.

Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

W Kijowie w wyniku rosyjskich ataków pojawiły się problemy z zaopatrzeniem w wodę.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

 

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