W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego w wyniku rosyjskich ataków.

Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, z powodu uszkodzeń infrastruktury energetycznej w stolicy wystąpiły również zakłócenia w dostawach wody oraz w ruchu miejskiego transportu elektrycznego.