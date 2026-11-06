Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow dołączy do ukraińskiej delegacji negocjacyjnej w Abu Zabi, jednak nie będzie jej przewodniczącym.

Informację tę przekazał 6 listopada doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Lytwyn.

Według niego wcześniejsze informacje o zmianie szefa grupy negocjacyjnej były nieścisłością. Litwin wyjaśnił, że wszyscy członkowie delegacji już przygotowują się do negocjacji.

Źródło: Ukrinform

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow stanie na czele ukraińskiej delegacji podczas międzynarodowych negocjacji, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga nakreślił kluczowe zasady, którymi będzie kierował się oficjalny Kijów podczas przygotowań do nowej rundy rozmów pokojowych.

Negocjacje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi dokument zawierający propozycje strony amerykańskiej dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Stanowisko w sprawie tego dokumentu oraz kluczowych warunków negocjacji przedstawił prezydent Wołodymyr Zełenski.

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