Sybiga wyjaśnił przyczyny długotrwałej nieobecności ambasadora Ukrainy w USA

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga poinformował, że kwestia mianowania nowego szefa ukraińskiej placówki dyplomatycznej w USA pozostaje otwarta, ponieważ kilku silnych kandydatów odmówiło objęcia tego stanowiska, a prezydent Wołodymyr Zełenski wciąż rozważa wybór kandydata.

Szef MSZ podkreślił, że wybory w Stanach Zjednoczonych nie mają wpływu na proces mianowania, ponieważ decydującym kryterium jest ranga osobowości i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Jednocześnie Sybiga zapewnił, że brak ambasadora nie szkodzi działalności dyplomatycznej, ponieważ placówka funkcjonuje normalnie pod kierownictwem tymczasowego pełnomocnika. Ponadto szef resortu spraw zagranicznych ogłosił plany wzmocnienia kadrowego konsulatów generalnych za granicą oraz sfinalizowania mianowania kierowników placówek, w szczególności konsula generalnego Ukrainy w Nowym Jorku.

Źródło: wywiad z Sybigą w programie „Ambasadorzy” w Ukraińskim Radiu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA rozważano kandydatury Julii Swyrydenko, Dmytro Kuleby i Pawła Palisy. Według głowy państwa Palisa mógłby być dobrym ambasadorem, jednak odrzucił tę propozycję i poprosił o przywrócenie go do służby w brygadzie wojskowej.

Olga Stefaniszina oświadczyła, że zrezygnowała ze stanowiska ambasadora Ukrainy w USA nie tylko z powodu sprawy NABU. Była ambasadorka i była wicepremier wyjaśniła powody swojej decyzji o odejściu ze stanowiska dyplomatycznego.

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