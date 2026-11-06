Сибига объяснил длительное отсутствие посла Украины в США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что назначение нового главы украинского дипломатического представительства в США остается открытым вопросом, поскольку несколько сильных кандидатов отказались от этой должности, а президент Владимир Зеленский пока продолжает определяться с кандидатурой.

Глава МИД подчеркнул, что выборы в Соединенных Штатах не влияют на процесс назначения, ведь определяющим критерием являются масштаб личности и профессиональные качества претендента.

В то же время Сибига заверил, что отсутствие посла не наносит ущерба дипломатической деятельности, поскольку учреждение функционирует в штатном режиме под руководством временного поверенного. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил о планах кадрового усиления генеральных консульств за рубежом и завершения назначения руководителей учреждений, в частности генерального консула Украины в Нью-Йорке.

Источник: интервью Сибиги программе «Амбассадоры» в эфире Украинского радио.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на должность украинского посла в США рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы. По словам главы государства, Палиса мог бы стать хорошим послом, однако отказался от предложения и попросил вернуть его в военную бригаду.

Ольга Стефанишина заявила, что покинула пост посла Украины в США не только из-за дела НАБУ. Бывшая посол и экс-вице-премьер объяснила причины своего решения покинуть дипломатическую должность.

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