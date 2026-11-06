Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie mianowania Walerija Kopijki na stanowisko rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki na okres pięciu lat.

Oficjalnie obejmie on swoje obowiązki w poniedziałek, 9 listopada.

„Rozporządzenie zostało podpisane. Od poniedziałku oficjalnie obejmuję obowiązki rektora naszego uniwersytetu. Przed nami dużo pracy” – poinformował Kopijka na Facebooku.

Zaznaczył również, że planuje stopniowo wdrażać koncepcję rozwoju uniwersytetu, którą opracowano wspólnie z przedstawicielami społeczności akademickiej.

Kopijka zwyciężył w wyborach na rektora 27 października, uzyskując 51,74% głosów. Wcześniej, od kwietnia do września 2026 roku, pełnił obowiązki kierownika uczelni.

Źródło: Walerij Kopijka (Facebook)

Przewodniczący Rady Naukowej Walerij Kopijka zwyciężył w wyborach na rektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, które odbyły się 27 października 2026 roku. Odniósł zwycięstwo już w pierwszej turze, uzyskując 51,74% głosów.

Tetiana Kaganowska pozostanie rektorką Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina przez kolejne pięć lat. Wygrała wybory na rektora, które odbyły się na tej uczelni.

W rankingu uniwersytetów Ukrainy z 2026 roku KNU im. Szewczenki ponownie znalazł się na pierwszym miejscu.

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