Министр образования подписал приказ о назначении Валерия Копейки ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.

К исполнению обязанностей он официально приступит в понедельник, 9 ноября.

«Приказ подписан. С понедельника я официально приступаю к исполнению обязанностей ректора нашего университета. Впереди много работы», — сообщил Копейка в Facebook.

Он также отметил, что планирует постепенно воплощать в жизнь концепцию развития университета, разработанную совместно с представителями академического сообщества.

Копейка победил на выборах ректора 27 октября, набрав 51,74% голосов. Ранее, с апреля по сентябрь 2026 года, он исполнял обязанности руководителя университета.

Источник: Валерий Копейка (Facebook)

Председатель Ученого совета Валерий Копейка победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые состоялись 27 октября 2026 года. Он одержал победу уже в первом туре, набрав 51,74% голосов.

Татьяна Кагановская останется ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина еще на пять лет. Она победила на выборах ректора, которые состоялись в университете.

В рейтинге университетов Украины 2026 года КНУ имени Шевченко вновь возглавил список.

Читай нас в