Валерій Копійка офіційно очолить КНУ імені Шевченка з 9 листопада

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Міністра освіти підписав наказ про призначення Валерія Копійки ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на п’ять років.

До виконання обов’язків він офіційно приступить у понеділок, 9 листопада.

«Наказ підписано. З понеділка я офіційно приступаю до обов’язків ректора нашого університету. Попереду багато роботи», — повідомив Копійка у Facebook.

Він також зазначив, що планує поступово втілювати концепцію розвитку університету, яку напрацювали разом із представниками академічної спільноти.

Копійка переміг на виборах ректора 27 жовтня, отримавши 51,74% голосів. Раніше, з квітня до вересня 2026 року, він виконував обов’язки керівника університету.

Джерело: Валерій Копійка (Facebook)

Голова Вченої ради Валерій Копійка переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня 2026 року. Він здобув перемогу вже в першому турі, отримавши 51,74% голосів.

Тетяна Кагановська залишиться ректоркою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ще на п’ять років. Вона перемогла на виборах ректора, які відбулися в університеті.

В рейтингу університетів України 2026 КНУ Шевченка знову очолив список.

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