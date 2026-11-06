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Zelenski zapowiedział przygotowanie decyzji kadrowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy

UA NEWS 06 listopada 2026 21:47
Zelenski zapowiedział przygotowanie decyzji kadrowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy

6 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przygotowywaniu decyzji kadrowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy we współpracy z głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy Mykołą Drapatym

Głowa państwa podkreśliła, że odpowiednie działania są prowadzone na szczeblu dowództwa wojskowego, i wyraziła wdzięczność wszystkim żołnierzom, którzy zapewniają obronę Ukrainy.

Głowa państwa poinformowała o tym w wieczornym przemówieniu.

W ramach Gwardii Narodowej utworzone zostaną pułki systemów bezzałogowych oraz pułki odpowiedzialne za ochronę przestrzeni powietrznej.

W ramach 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” utworzono 51. pułk wsparcia „Hersa”. Jednostka ta będzie się specjalizować w zapewnianiu wsparcia inżynieryjnego.

 

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