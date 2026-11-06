Зеленський анонсував підготовку кадрових рішень у Збройних силах України

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Президент України Володимир Зеленський 6 листопада повідомив про підготовку кадрових рішень у Збройних силах України спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Глава держави наголосив на проведенні відповідної роботи у військовому керівництві, та висловив вдячність усім військовослужбовцям, які забезпечують оборону України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

У складі Нацгвардії сформують полки безпілотних систем та прикриття повітряного простору.

У складі 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» сформували 51-й полк підтримки «Герса». Підрозділ спеціалізуватиметься на інженерному забезпеченні.

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