Зеленский объявил о подготовке кадровых решений в Вооруженных силах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября сообщил о подготовке кадровых решений в Вооруженных силах Украины совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.
Глава государства подчеркнул, что соответствующая работа ведется в военном руководстве, и выразил благодарность всем военнослужащим, обеспечивающим оборону Украины.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
В составе Нацгвардии будут сформированы полки беспилотных систем и прикрытия воздушного пространства.
В составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» сформирован 51-й полк поддержки «Герса». Подразделение будет специализироваться на инженерном обеспечении.