Зеленский объявил о подготовке кадровых решений в Вооруженных силах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября сообщил о подготовке кадровых решений в Вооруженных силах Украины совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Глава государства подчеркнул, что соответствующая работа ведется в военном руководстве, и выразил благодарность всем военнослужащим, обеспечивающим оборону Украины.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

В составе Нацгвардии будут сформированы полки беспилотных систем и прикрытия воздушного пространства.

В составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» сформирован 51-й полк поддержки «Герса». Подразделение будет специализироваться на инженерном обеспечении.

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