Szabunin opowiedział, w jaki sposób osobom zamieszanym w sprawę „Kartagina” pomaga się uniknąć odpowiedzialności

Szef Centrum Zwalczania Korupcji Witalij Szabunin poinformował o odnotowaniu prób przeciągania postępowania sądowego w sprawie zastosowania środków zabezpieczających wobec osób zamieszanych w sprawę „Kartagina”, aby umożliwić podejrzanym ucieczkę.

Jak powiedział, podczas posiedzenia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego w sprawie byłego pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki początkowo nie wpuszczano dziennikarzy, a SBU wysłała pismo z prośbą o zamknięcie posiedzenia z powodu rzekomego zagrożenia atakiem terrorystycznym. Szabunin podkreślił, że zgodnie z prawem na ustalenie środka zabezpieczającego przewidziano 72 godziny, po upływie których podejrzanego należałoby zwolnić, a wtedy po prostu uciekną.

Jednocześnie dwóch oskarżonych zostało już zatrzymanych, w tym zastępca szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierz Cenow, z kaucją w wysokości 15 mln UAH (około 363 tys. USD), którą, według doniesień mediów, została już wpłacona, co zdaniem szefa Centralnego Biura Śledczego stwarza wysokie ryzyko prób ucieczki podejrzanych przed wymiarem sprawiedliwości.

Źródło: Kanał 24.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało zdjęcia rozbitych telefonów, które prawdopodobnie zniszczył podczas przeszukania oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał Siergiej Duka.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

Wcześniej, podczas czynności śledczych prowadzonych przez WAKS, generał Duka (według innych danych – jego ochrona) groził detektywom bronią palną i nie pozwolił im przeprowadzić przeszukania, a tego samego dnia przeszukania miały miejsce również w mieszkaniu szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Antona Kravczuka.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

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