Шабунин рассказал, как фигурантам дела «Карфаген» помогают избежать ответственности

Глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин заявил о попытках затянуть судебный процесс по избранию мер пресечения фигурантам дела «Карфаген», чтобы дать подозреваемым возможность скрыться.

По его словам, во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки сначала не допускали журналистов, а СБУ направила письмо с просьбой закрыть заседание из-за якобы угрозы теракта. Шабунин подчеркнул, что на избрание меры пресечения законом отведено 72 часа, после чего подозреваемого пришлось бы освободить, и тогда они просто сбегут.

В то же время двое фигурантов уже взяты под стражу, в частности заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов с альтернативой залога в 15 млн грн (около 363 тыс. долларов США), которую, по данным СМИ, уже внесли, что, по мнению главы ЦПК, создает высокий риск попыток побега подозреваемых от правосудия.

Источник: 24 Канал.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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