沙布宁讲述了“迦太基”案涉案人员是如何逃脱法律责任的

反腐败中心主任维塔利·沙布宁表示，已发现有人试图拖延“迦太基”案涉案人员羁押措施的庭审程序，以给嫌疑人逃跑的机会。

据他介绍，在最高反腐败法院就乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部前第一副主任谢尔盖·杜卡一案举行听证会期间，起初不允许记者入场，而SBU则发来信函，以所谓存在恐怖袭击威胁为由，要求闭门审理。 沙布宁强调，根据法律规定，决定羁押措施的时限为72小时，超过该期限就必须释放嫌疑人，届时他们很可能会逃跑。

与此同时，已有两名涉案人员被羁押，其中包括国家警察局战略调查部副部长弗拉基米尔·采诺夫，其保释金定为1500万格里夫纳（约合36.3万美元），据媒体报道， 这笔款项已缴纳，中央反腐败委员会负责人认为，这增加了嫌疑人逃避司法审判的风险。

来源：24频道。

国家反腐败局公布了被砸坏的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、将军谢尔盖·杜卡在搜查过程中销毁的。

国家反腐败局侦探已拘留了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任谢尔盖·杜卡将军。

此前，在最高反腐败法院（ВАКС）的调查行动中，杜卡将军（据其他消息来源称是其保镖）曾用枪支威胁侦探，并阻止他们进行搜查， 同一天，安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所也遭搜查。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已向五名犯罪组织成员发出嫌疑通知，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑人员中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

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