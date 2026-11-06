Udało się sprowadzić kolejnych trzech chłopców z tymczasowo okupowanego terytorium obwodu chersońskiego na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Wśród nich jest 13-letni nastolatek, który przeżył nieustanne terror ze strony rosyjskich żołnierzy. Według szefa administracji obwodowej w Chersoniu Aleksandra Prokudina rosyjskie drony bojowe celowo polowały na cywilów w jego mieście.

Ponadto, grożąc pozbawieniem praw rodzicielskich, zmuszono chłopca do uczęszczania do rosyjskiej szkoły, gdzie narzucano mu propagandę, zmuszano do rysowania rosyjskich żołnierzy i do zdawania testów ideologicznych.

„Obecnie wraz z dwoma innymi chłopcami przebywa w bezpiecznym miejscu i otrzymuje niezbędną pomoc” – poinformował Prokudin.

Powrót odbył się przy wsparciu organizacji charytatywnej Save Ukraine w ramach inicjatywy Bring Kids Back UA. Od początku 2026 roku z okupowanej części obwodu chersońskiego udało się sprowadzić już 246 dzieci.

Źródło: Ołeksandr Prokudin

Rosja zaczęła wysyłać do swojej armii ukraińskie dzieci, które porwała podczas wojny na pełną skalę. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnym panelu poświęconym Ukrainie w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego. Według niego okupanci mogą przygotowywać porwane dzieci do udziału w wojnie przeciwko własnemu krajowi.

Rosja ogłosiła przygotowania do nowego etapu powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. W listopadzie planuje się pomóc dziewięciorgu dzieciom w ponownym połączeniu się z bliskimi na Ukrainie przy udziale pierwszej damy USA Melanii Trump.

Kolejne 14 dzieci powróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Ukraina zweryfikowała ponad 20 tysięcy przypadków deportacji dzieci.

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