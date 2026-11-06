又有三名少年从赫尔松州被临时占领的地区成功返回乌克兰控制区。

其中包括一名13岁的少年，他曾长期遭受俄军的恐怖迫害。据赫尔松州行政管理局局长亚历山大·普罗库丁称，俄军的作战无人机曾有针对性地在该市追捕平民。

此外，这名少年曾因面临被剥夺父母监护权的威胁，被迫就读于一所俄罗斯学校，在那里他不仅被灌输宣传内容，还被迫画俄罗斯军人并接受意识形态测试。

“现在，他和另外两名男孩已经安全，并获得了必要的帮助，”普罗库丁表示。

此次遣返是在慈善组织Save Ukraine的协助下，通过Bring Kids Back UA倡议实现的。自2026年初以来，已有246名儿童从赫尔松州被占领区成功获救。

来源：亚历山大·普罗库丁

俄罗斯开始将全面战争期间绑架的乌克兰儿童送入其军队。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在第30届伊比利亚-美洲峰会关于乌克兰问题的特别小组讨论会上发表讲话时透露了这一情况。 据他称，占领者可能正在训练被绑架的儿童，使其参与针对本国的战争。

俄罗斯宣布将启动新一轮乌克兰儿童返乡计划。计划于11月在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的参与下，协助9名儿童与在乌克兰的亲人团聚。

另有14名儿童已被送回乌克兰控制区。

乌克兰已核实了超过2万起儿童被驱逐出境的案例。

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