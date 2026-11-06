Україна повернула з окупованої Херсонщини ще трьох дітей віком від 11 до 17 років

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Ще трьох хлопців вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Серед них — 13-річний підліток, який пережив постійний терор російських військових. За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті.

Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав хлопця змусили відвідувати російську школу, де йому нав’язували пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести.

«Тепер він разом із двома іншими хлопцями перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу», — повідомив Прокудін.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Від початку 2026 року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 246 дітей.

Джерело: Олександр Прокудін

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.

Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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