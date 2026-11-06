Еще троих ребят удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Среди них — 13-летний подросток, переживший постоянный террор со стороны российских военных. По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские боевые дроны целенаправленно охотились на мирных жителей в его городе.

Кроме того, под угрозой лишения родительских прав мальчика заставили посещать российскую школу, где ему навязывали пропаганду, заставляли рисовать российских военных и проходить идеологические тесты.

«Теперь он вместе с двумя другими мальчиками находится в безопасности и получает необходимую помощь», — сообщил Прокудин.

Возвращение состоялось при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках инициативы Bring Kids Back UA. С начала 2026 года из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть уже 246 детей.

Источник: Александр Прокудин

Россия начала отправлять в свою армию украинских детей, которых похитила во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели об Украине в рамках 30-го Иберо-американского саммита. По его словам, оккупанты могут готовить похищенных детей к участию в войне против собственной страны.

Россия заявила о подготовке нового этапа возвращения украинских детей к их родным. В ноябре планируется помочь девяти детям воссоединиться с близкими в Украине при участии первой леди США Мелании Трамп.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

Читай нас в