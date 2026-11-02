Корецький обговорив із єврокомісаркою Кос вступ України до ЄС

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У понеділок, 2 листопада, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Сторони обговорили просування України на шляху до вступу в Європейський Союз, а також питання міжнародної фінансової підтримки.

«Обговорив з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос прискорення виконання проміжних бенчмарків, визначених у межах переговорного процесу про вступ до ЄС, та відкриття решти переговорних кластерів. Цього тижня очікуємо на публікацію щорічного звіту Європейської комісії щодо розширення», – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу під час розмови приділили роботі спільної з Єврокомісією IBAR Task Force. Її створили за домовленістю президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. «Її головне завдання зараз – прискорити виконання проміжних критеріїв за переговорним кластером 1 «Основи», що є необхідною умовою для подальшого просування переговорного процесу про вступ після відкриття кластерів. До цієї роботи також залучаємо народних депутатів та представників Офісу президента», – пояснив Корецький.

Також Кос та Корецький обговорили питання міжнародної фінансової підтримки та прогрес у виконанні програм МВФ та Ukraine Facility.

Про це повідомляється з посиланням на допис глави уряду у Telegram.

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