Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina w żadnym wypadku nie uzna tymczasowo okupowanych terytoriów wschodnich oraz Krymu za część Federacji Rosyjskiej w celu zawarcia porozumienia pokojowego.

Po spotkaniu z Recepem Tayyipem Erdoğanem głowa państwa podkreśliła, że dobrowolna rezygnacja z suwerennych terytoriów jest nieracjonalna, a także sprzeczna z wolą społeczeństwa ukraińskiego i Konstytucją Ukrainy.

Według ukraińskiego przywódcy kluczowym celem szczytu w Turcji, w którym wezmą udział przywódcy Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, powinno być bezwarunkowe zawieszenie ognia oraz wprowadzenie skutecznego mechanizmu monitorowania jego przestrzegania. Ponadto priorytetowymi tematami do dalszych rozmów pozostają międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wymiana jeńców, bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej i morskiej, a także opracowanie konkretnego planu działania na rzecz ostatecznego zakończenia wojny.

Źródło: Wywiad Wołodymyra Zełenskiego dla CNN Türk.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o gotowości do przeprowadzenia osobistych rozmów z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na terytorium Turcji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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