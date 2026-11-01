Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że wszelkie próby rozstrzygania losów kraju za jego plecami są bezowocne, niesprawiedliwe i z góry skazane na porażkę.

Głowa państwa podkreśliła, że suwerenność i integralność terytorialna państwa nie mogą być przedmiotem porozumień stron trzecich, a umowy dotyczące zakończenia wojny powinny być zawierane wyłącznie przy udziale bezpośrednich stron konfliktu.

Zełenski wspomniał o nieudanych próbach Kremla zmierzających do szybkiego zwycięstwa, zauważając, że pomimo początkowych zamiarów Rosji, by zająć Ukrainę w ciągu kilku dni, naród ukraiński skutecznie stawia opór. Podsumował, że żadne państwa trzecie nie mają prawa decydować o przyszłości niepodległej Ukrainy.

Źródło: Wywiad Wołodymyra Zełenskiego dla CNN Türk.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o gotowości do przeprowadzenia osobistych rozmów z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na terytorium Turcji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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