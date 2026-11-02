Władze Ukrainy nie będą publikować oficjalnych danych dotyczących liczby osób, które w ramach porozumień z Rosją wyjechały z Oleszków na terytorium kontrolowane przez Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. Poinformował o tym rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec.

Oświadczył to pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec podczas konferencji prasowej.

Według rzecznika praw obywatelskich decyzja o nieujawnianiu statystyk wynika z konieczności zachowania możliwości zastosowania wypracowanego mechanizmu ratowania ludzi w innych miejscowościach, w których doszło do katastrofy humanitarnej.

„To, co zrobiliśmy w Oleszkach, jest moim zdaniem potencjalnym mechanizmem, który możemy zastosować w innych miejscowościach, gdzie obecnie nasi obywatele żyją w podobnych warunkach. Oznacza to, że katastrofa humanitarna miała miejsce nie tylko w Oleszkach” – podkreślił Lubinec.

Poinformował, że obecnie istnieje kilka miejscowości na terenie obwodu chersońskiego, a także w innych regionach Ukrainy, gdzie trwają aktywne działania bojowe i faktycznie przebiega linia frontu.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich wypracowany mechanizm może otworzyć nowe możliwości ratowania ludzi w takich warunkach.

Lubinec wezwał również, by nie zamieniać tej sytuacji w rywalizację o to, ile osób wyjechało w tym czy innym kierunku.

„Dla nas bardzo ważna była stała kontrola nad realizacją porozumień. Dlatego ani ja, ani strona rosyjska nie będziemy podawać oficjalnych liczb. Bardzo nie chcę, aby sprawa ta przerodziła się w dyskusję o tym, kto wywiózł więcej osób. To automatycznie nie sprzyja obiektywności. Widzieliście Państwo poszczególne doniesienia dziennikarzy spoza Ukrainy i możecie wyciągnąć własne wnioski bez ujawniania oficjalnych danych” – zaznaczył.

Osobno pełnomocnik opowiedział o osobach w różnym wieku, którym udało się powrócić na Ukrainę. Najstarszy mężczyzna ma 94 lata, a najmłodszym spośród ewakuowanych jest niemowlę, które powróciło wraz z rodzicami.

Według Lubineca zorganizowanie bezpiecznego i komfortowego transportu dla takich grup obywateli wymagało dodatkowych przygotowań, ponieważ trasa logistyczna była skomplikowana.

Dodał, że praca z ewakuowanymi nie kończy się po ich powrocie. Rzecznik praw obywatelskich codziennie otrzymuje informacje o ich stanie, samopoczuciu i potrzebach, w szczególności monitoruje sytuację rano i wieczorem.

„O ile mi wiadomo, wszyscy są zadowoleni, że znajdują się na Ukrainie” – podsumował Lubinec.

Jednocześnie pełnomocnik dodał, że wraz z właścicielami udało się ewakuować 105 zwierząt domowych, w tym cztery papugi – informuje korespondent Ukrinformu.

Na Ukrainie planuje się utworzenie Centrum powrotu ludności cywilnej z tymczasowo okupowanych terytoriów.

Przypomnijmy, że w Oleszkach pozostają osoby, które chcą się ewakuować.

Tymczasem Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszek.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Czytaj nas na