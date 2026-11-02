В Олешках залишаються люди, які прагнуть евакуюватися

0:00 / 0:00

В окупованих Олешках на Херсонщині досі перебувають люди, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, але не мають такої можливості.

Серед них — поранена волонтерка Алла Лихман-Малиш, яка опікується 70 тваринами: 30 котами та 40 собаками.

Жінка відмовилася від евакуації, оскільки їй не дозволили забрати всіх підопічних. Нині вона перебуває в лікарні після поранення на так званій трасі смерті — дорозі від Олешок до села Раденськ, якою місцеві жителі попри міни та дрони ходять по харчі.

Також з Олешок вдалося вивезти не всіх маломобільних людей. Частина мешканців побоялася можливої фільтрації в Росії, а жителі навколишніх сіл не змогли дістатися до місця евакуації через заміновані дороги.

За словами жительки села Підлісне Наталії Григорівни, там залишилося лише шестеро людей і два вцілілі будинки. Інші оселі згоріли. Місцеві долали заміновані дороги, аби дістатися до евакуації.

Джерело: hromadske

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.





Читай нас у