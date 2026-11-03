Хакери стерли хмарні дані клієнтів російського хостинг-провайдера Beget

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У ніч на 2 листопада 2026 року один із найбільших хостинг-провайдерів у Росії, Beget, зазнав масштабної кібератаки. Невідомі отримали доступ до управляючого контуру архітектури та запустили обнуляючі скрипти, що призвело до відключення критичних компонентів серверної системи та знищення хмарних даних клієнтів.

Унаслідок інциденту було повністю або частково втрачено доступ до віртуальних серверів (VPS), хмарного сховища S3 та кластерів Kubernetes. Через масштабні збої перестали функціонувати сотні тисяч вебресурсів, серед яких опинилися системи моніторингу маркування «Честный знак», транспортні сервіси та низка державних і приватних порталів.

Компанія заявила про наявність файлових резервних копій для переважної більшості ресурсів, проте фахівці змушені вручну проводити перевірку серверів на наявність прихованих вразливостей і шкідливого коду. Оскільки ліквідація наслідків потребує значного часу, точні терміни повного відновлення роботи поки не оголошуються, а користувачам рекомендовано здійснити повну зміну паролів та ключів доступу.

Джерело: Офіційні заяви хостинг-провайдера Beget.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада в Росії стався масштабний технічний збій у роботі хостинг-провайдера Beget. Через проблеми перестали відкриватися численні сайти, а користувачі повідомляли про недоступність серверів і панелей керування.

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