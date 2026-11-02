У Росії стався збій у роботі одного з найбільших хостинг-провайдерів Beget

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2 листопада в Росії стався масштабний технічний збій у роботі хостинг-провайдера Beget. Через проблеми перестали відкриватися численні сайти, а користувачі повідомляли про недоступність серверів і панелей керування.

Перші повідомлення про перебої з'явилися вночі. Клієнти Beget почали скаржитися на неможливість відкрити сайти, розміщені на серверах компанії, а також отримати доступ до особистих кабінетів і систем адміністрування.

Проблеми торкнулися не лише вебсайтів, а й віртуальних приватних серверів (VPS), поштових служб та систем доменних імен DNS. Частина користувачів повідомляла про помилки підключення, зокрема 502 Bad Gateway.

У компанії підтвердили масштабний технічний інцидент і повідомили про початок відновлювальних робіт. «У нас стався великий інцидент. Залучено всі ресурси, ми з'ясовуємо причини та робимо все можливе, щоб відновити стабільність», – заявили представники Beget.

Згодом у компанії уточнили, що проблеми зачепили різні рівні її інфраструктури. Інженери працюють над відновленням сервісів, зокрема безпосередньо в центрах обробки даних. Водночас точні терміни повного усунення несправностей не назвали.

За даними російського сервісу моніторингу Detector404, протягом доби на роботу Beget надійшли тисячі скарг. Користувачі повідомляли про проблеми в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Нижньогородській та Самарській областях.

Серед ресурсів, робота яких постраждала внаслідок збою, російські медіа називають сайт державної системи цифрового маркування товарів «Честный знак». Також повідомляється про недоступність сотень інших сайтів.

Збій у роботі такого провайдера може одночасно впливати на значну кількість незалежних інтернет-ресурсів, оскільки їхня доступність залежить від спільної серверної та мережевої інфраструктури.

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