W Rosji doszło do awarii u jednego z największych dostawców usług hostingowych, firmy Beget

2 listopada w Rosji doszło do poważnej awarii technicznej u dostawcy usług hostingowych Beget. Z powodu tych problemów wiele stron internetowych przestało się otwierać, a użytkownicy zgłaszali brak dostępu do serwerów i paneli administracyjnych.

Pierwsze doniesienia o zakłóceniach pojawiły się w nocy. Klienci Beget zaczęli skarżyć się na niemożność otwarcia stron internetowych umieszczonych na serwerach firmy, a także na brak dostępu do osobistych kont i systemów administracyjnych.

Problemy dotyczyły nie tylko stron internetowych, ale także wirtualnych serwerów prywatnych (VPS), usług pocztowych oraz systemów nazw domenowych DNS. Część użytkowników zgłaszała błędy połączenia, w szczególności 502 Bad Gateway.

Firma potwierdziła wystąpienie poważnej awarii technicznej i poinformowała o rozpoczęciu prac naprawczych. „Mieliśmy do czynienia z poważną awarią. Zaangażowaliśmy wszystkie zasoby, badamy przyczyny i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić stabilność” – oświadczyli przedstawiciele Beget.

Później firma doprecyzowała, że problemy dotknęły różne poziomy jej infrastruktury. Inżynierowie pracują nad przywróceniem usług, w szczególności bezpośrednio w centrach danych. Nie podano jednak dokładnych terminów całkowitego usunięcia usterek.

Według danych rosyjskiego serwisu monitorującego Detector404, w ciągu doby do firmy Beget wpłynęły tysiące skarg. Użytkownicy zgłaszali problemy w Moskwie, Sankt Petersburgu oraz w obwodach moskiewskim, niżnogrodzkim i samarskim.

Wśród zasobów, których działanie ucierpiało w wyniku awarii, rosyjskie media wymieniają stronę państwowego systemu cyfrowego znakowania towarów „Czestny znak”. Doniesiono również o niedostępności setek innych stron internetowych.

Awaria u tego dostawcy może jednocześnie wpłynąć na znaczną liczbę niezależnych zasobów internetowych, ponieważ ich dostępność zależy od wspólnej infrastruktury serwerowej i sieciowej.

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