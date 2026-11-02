В России произошел сбой в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget

2 ноября в России произошел масштабный технический сбой в работе хостинг-провайдера Beget. Из-за проблем перестали открываться многочисленные сайты, а пользователи сообщали о недоступности серверов и панелей управления.

Первые сообщения о перебоях появились ночью. Клиенты Beget начали жаловаться на невозможность открыть сайты, размещенные на серверах компании, а также получить доступ к личным кабинетам и системам администрирования.

Проблемы коснулись не только веб-сайтов, но и виртуальных частных серверов (VPS), почтовых служб и систем доменных имен DNS. Часть пользователей сообщала об ошибках подключения, в частности 502 Bad Gateway.

В компании подтвердили масштабный технический инцидент и сообщили о начале восстановительных работ. «У нас произошел крупный инцидент. Задействованы все ресурсы, мы выясняем причины и делаем всё возможное, чтобы восстановить стабильность», — заявили представители Beget.

Впоследствии в компании уточнили, что проблемы затронули различные уровни её инфраструктуры. Инженеры работают над восстановлением сервисов, в частности непосредственно в центрах обработки данных. В то же время точные сроки полного устранения неполадок не назвали.

По данным российского сервиса мониторинга Detector404, в течение суток на работу Beget поступили тысячи жалоб. Пользователи сообщали о проблемах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Самарской областях.

Среди ресурсов, работа которых пострадала в результате сбоя, российские СМИ называют сайт государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Также сообщается о недоступности сотен других сайтов.

Сбой в работе такого провайдера может одновременно повлиять на значительное количество независимых интернет-ресурсов, поскольку их доступность зависит от общей серверной и сетевой инфраструктуры.

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