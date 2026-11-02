俄罗斯一家最大的主机服务商Beget发生系统故障

11月2日，俄罗斯托管服务提供商Beget发生大规模技术故障。受此影响，大量网站无法打开，用户反映服务器和控制面板均无法访问。

关于故障的首批报告出现在深夜。Beget的客户开始抱怨无法访问托管在该公司服务器上的网站，也无法登录个人账户和管理系统。

受影响的不仅包括网站，还涉及虚拟专用服务器（VPS）、邮件服务以及域名系统（DNS）。部分用户报告了连接错误，特别是“502 Bad Gateway”错误。

该公司证实了此次大规模技术故障，并表示已开始恢复工作。“我们遭遇了一次重大故障。 我们已调动所有资源，正在查明原因，并竭尽全力恢复系统稳定性，”Beget的代表表示。

随后，该公司进一步说明，问题波及了其基础设施的各个层面。工程师们正在努力恢复服务，特别是直接在数据中心内进行修复工作。不过，他们并未透露完全排除故障的确切时间。

据俄罗斯监测服务Detector404的数据，过去24小时内，Beget收到了数千起投诉。用户报告称，莫斯科、圣彼得堡以及莫斯科州、下诺夫哥罗德州和萨马拉州均出现了问题。

俄罗斯媒体指出，受此次故障影响的网站包括国家商品数字标识系统“诚信标志”的网站。此外，据报道还有数百个其他网站无法访问。

该服务商系统的故障可能会同时影响大量独立互联网资源，因为这些资源的访问情况取决于共同的服务器和网络基础设施。

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