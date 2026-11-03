Хакеры удалили облачные данные клиентов российского хостинг-провайдера Beget

В ночь на 2 ноября 2026 года один из крупнейших хостинг-провайдеров в России, Beget, подвергся масштабной кибератаке. Неизвестные получили доступ к управляющему контуру архитектуры и запустили скрипты, обнуляющие данные, что привело к отключению критически важных компонентов серверной системы и уничтожению облачных данных клиентов.

В результате инцидента был полностью или частично утрачен доступ к виртуальным серверам (VPS), облачному хранилищу S3 и кластерам Kubernetes. Из-за масштабных сбоев перестали функционировать сотни тысяч веб-ресурсов, среди которых оказались системы мониторинга маркировки «Честный знак», транспортные сервисы и ряд государственных и частных порталов.

Компания заявила о наличии файловых резервных копий для подавляющего большинства ресурсов, однако специалисты вынуждены вручную проводить проверку серверов на наличие скрытых уязвимостей и вредоносного кода. Поскольку устранение последствий требует значительного времени, точные сроки полного восстановления работы пока не объявляются, а пользователям рекомендуется полностью сменить пароли и ключи доступа.

Источник: Официальные заявления хостинг-провайдера Beget.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в России произошел масштабный технический сбой в работе хостинг-провайдера Beget. Из-за проблем перестали открываться многочисленные сайты, а пользователи сообщали о недоступности серверов и панелей управления.

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