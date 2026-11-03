Hakerzy usunęli dane klientów rosyjskiego dostawcy usług hostingowych Beget przechowywane w chmurze

W nocy z 1 na 2 listopada 2026 roku jeden z największych dostawców usług hostingowych w Rosji, Beget, padł ofiarą zakrojonego na szeroką skalę cyberataku. Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do obwodu sterującego architektury i uruchomili skrypty kasujące dane, co doprowadziło do wyłączenia kluczowych komponentów systemu serwerowego oraz zniszczenia danych klientów przechowywanych w chmurze.

W wyniku tego incydentu utracono całkowicie lub częściowo dostęp do serwerów wirtualnych (VPS), chmury S3 oraz klastrów Kubernetes. Z powodu zakrojonych na szeroką skalę awarii przestały działać setki tysięcy zasobów internetowych, wśród których znalazły się systemy monitorujące oznaczenie „Честный знак”, serwisy transportowe oraz szereg portali państwowych i prywatnych.

Firma poinformowała o posiadaniu kopii zapasowych plików dla zdecydowanej większości zasobów, jednak specjaliści są zmuszeni ręcznie sprawdzać serwery pod kątem ukrytych luk w zabezpieczeniach i złośliwego kodu. Ponieważ usunięcie skutków ataku wymaga znacznego czasu, dokładne terminy pełnego przywrócenia działania nie zostały jeszcze ogłoszone, a użytkownikom zaleca się całkowitą zmianę haseł i kluczy dostępu.

Źródło: Oficjalne oświadczenia dostawcy usług hostingowych Beget.

Wcześniej informowano, że 2 listopada w Rosji doszło do zakrojonej na szeroką skalę awarii technicznej u dostawcy usług hostingowych Beget. Z powodu problemów przestały się otwierać liczne strony internetowe, a użytkownicy zgłaszali brak dostępu do serwerów i paneli administracyjnych.

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