Оккупанты обстреляли жилой дом в Сумской области, погибла 69-летняя жительница
В Путивльской общине Сумской области российский ударный беспилотник атаковал жилой дом. В результате попадания погибла 69-летняя женщина.
«К сожалению, от полученных тяжелых травм на месте погибла 69-летняя женщина. Ее муж, который также находился в доме, получил ранения», — сообщил начальник местной ОГА.
Медики оказывают раненому необходимую помощь.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
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