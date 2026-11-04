Оккупанты обстреляли жилой дом в Сумской области, погибла 69-летняя жительница

В Путивльской общине Сумской области российский ударный беспилотник атаковал жилой дом. В результате попадания погибла 69-летняя женщина.

«К сожалению, от полученных тяжелых травм на месте погибла 69-летняя женщина. Ее муж, который также находился в доме, получил ранения», — сообщил начальник местной ОГА.

Медики оказывают раненому необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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