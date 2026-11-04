Российский дрон убил мужчину в Антоновке в Херсонской области

Днём 4 ноября российский беспилотник нанёс удар по Антоновке в Херсонской области. В результате удара погиб мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Его личность в настоящее время устанавливается.

О гибели местного жителя сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. По его словам, российские войска атаковали Антоновку около 16:00. «Около 16:00 российские террористические войска убили в Антоновке человека», — написал Шанько.

Мужчина получил тяжелые травмы в результате удара вражеского беспилотника. Полученные ранения оказались смертельными. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Об этом начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил в Facebook.

В течение дня российские войска наносили удары по территории Херсонской области. В результате обстрелов четверо местных жителей получили ранения.

За прошедшие сутки, 2 ноября, в результате российских обстрелов Херсонской области пострадали семь человек. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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