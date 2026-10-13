Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов

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На Сумщині російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку населеного пункту Рясне та збільшити свою присутність у прикордонних районах. За словами Трегубова, Сили оборони України обізнані щодо планів і намірів противника.

«У східній частині Сумщини росіяни активно намагаються лізти в бік нещасного того населеного пункту Рясне, зайняти його повністю, і намагаються все ж таки трішечки розширити свою зону контролю в цілому - і вздовж кордону, і поглибити її на українську територію. Поглибити її не вдається, але деякі ознаки підготовки до розширення на тих ділянках, на яких немає російського контролю в ближньому прикордонні, вони відзначаються. Вони там трішечки підтягують сили, але, знову ж таки, ми це бачимо, ми знаємо, що вони хочуть зробити», - сказав Трегубов.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, передає Укрінформ.

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