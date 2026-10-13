Россияне пытаются продвинуться к селу Рясное в Сумской области — Трегубов

В Сумской области российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении населенного пункта Рясное и усилить свое присутствие в приграничных районах. По словам Трегубова, Силы обороны Украины осведомлены о планах и намерениях противника.

«В восточной части Сумской области россияне активно пытаются продвигаться в сторону того несчастного населённого пункта Рясное, полностью его захватить, и пытаются всё же немного расширить свою зону контроля в целом — и вдоль границы, и углубить её на украинскую территорию. Углубить её не удаётся, но некоторые признаки подготовки к расширению на тех участках, где нет российского контроля в ближней приграничной зоне, отмечаются. Они там немного подтягивают силы, но, опять же, мы это видим, мы знаем, что они хотят сделать», — сказал Трегубов.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телевидения, передает «Укринформ».

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