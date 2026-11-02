В Олешках остаются люди, желающие эвакуироваться

В оккупированных Олешках в Херсонской области до сих пор находятся люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, но не имеют такой возможности.

Среди них — раненая волонтерка Алла Лыхман-Малиш, которая ухаживает за 70 животными: 30 кошками и 40 собаками.

Женщина отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили забрать всех своих подопечных. Сейчас она находится в больнице после ранения на так называемой «трассе смерти» — дороге от Олешек до села Раденск, по которой местные жители, несмотря на мины и дроны, ходят за продуктами.

Также из Олешек удалось вывезти не всех маломобильных людей. Часть жителей побоялась возможной фильтрации в России, а жители окрестных сел не смогли добраться до места эвакуации из-за заминированных дорог.

По словам жительницы села Подлесное Натальи Григорьевны, там осталось лишь шесть человек и два уцелевших дома. Остальные дома сгорели. Местные жители преодолевали заминированные дороги, чтобы добраться до места эвакуации.

Источник: hromadske

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.





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