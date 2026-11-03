Россия потеряла уже 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны — Генштаб

2 ноября подразделения Сил обороны Украины уничтожили ещё одну тяжёлую огнеметную систему российской армии. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 138 таких установок.

Речь идет о системах ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнцепьок», ТОС-2 «Тосочка» и ТОС-3 «Дракон». Они используют термобарические или зажигательные боеприпасы, которые создают мощную взрывную волну и высокую температуру на значительной площади.

Такое вооружение предназначено для поражения живой силы, укрытий, фортификационных сооружений и лёгкой бронированной техники. Потеря каждой такой системы снижает огневые возможности российских войск при штурме украинских позиций.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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