2 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły kolejny ciężki system miotaczy ognia armii rosyjskiej. Łącznie od początku pełnej inwazji Rosja straciła już 138 takich instalacji.

Chodzi o systemy TOS-1 „Buratino”, TOS-1A „Solntsepok”, TOS-2 „Tosoczka” oraz TOS-3 „Drakon”. Wykorzystują one amunicję termobaryczną lub zapalającą, która wywołuje potężną falę wybuchową i wysoką temperaturę na znacznym obszarze.

Tego typu uzbrojenie jest przeznaczone do niszczenia sił żywych, schronów, umocnień oraz lekkiej techniki opancerzonej. Utrata każdego z tych systemów ogranicza możliwości ogniowe rosyjskich wojsk podczas szturmów na ukraińskie pozycje.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim; odnotowano zniszczenia.

Od początku roku siły obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi i kajaków.

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