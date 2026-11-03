Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła już 138 ciężkich systemów miotaczy ognia — Sztab Generalny
2 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły kolejny ciężki system miotaczy ognia armii rosyjskiej. Łącznie od początku pełnej inwazji Rosja straciła już 138 takich instalacji.
Chodzi o systemy TOS-1 „Buratino”, TOS-1A „Solntsepok”, TOS-2 „Tosoczka” oraz TOS-3 „Drakon”. Wykorzystują one amunicję termobaryczną lub zapalającą, która wywołuje potężną falę wybuchową i wysoką temperaturę na znacznym obszarze.
Tego typu uzbrojenie jest przeznaczone do niszczenia sił żywych, schronów, umocnień oraz lekkiej techniki opancerzonej. Utrata każdego z tych systemów ogranicza możliwości ogniowe rosyjskich wojsk podczas szturmów na ukraińskie pozycje.
Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.
Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim; odnotowano zniszczenia.
Od początku roku siły obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi i kajaków.