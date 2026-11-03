Сегодня россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику за время войны — «Укрэнерго»

С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дальнейшему осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

Только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно наносил удары по энергообъектам, применив беспрецедентное количество средств поражения. Из-за значительных повреждений инфраструктуры на данный момент в ряде регионов страны, в частности в Киеве, вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. Все службы работают в постоянной координации для скорейшей стабилизации ситуации в сети.

Тысячи специалистов непрерывно ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают электроснабжение. В первую очередь энергетики обеспечивают электроснабжением объекты критической инфраструктуры.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября 2026 года и утром того же дня российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в 10 областях, где из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах воздушная атака продолжается.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

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