Ukenergo określiło rosyjski atak na sektor energetyczny jako jeden z największych od początku wojny

Od nocy 3 listopada trwa jeden z największych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wróg ponad 20 razy celowo uderzał w obiekty energetyczne, wykorzystując bezprecedensową liczbę środków rażenia. Z powodu znacznych uszkodzeń infrastruktury w wielu regionach kraju, w szczególności w Kijowie, wprowadzono obecnie awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Wszystkie służby ściśle ze sobą współpracują, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację w sieci.

Tysiące specjalistów nieustannie usuwa skutki ostrzałów i przywraca dostawy energii elektrycznej. W pierwszej kolejności energetycy zapewniają zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 r. oraz rano tego samego dnia rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Atak dotknął obiekty w 10 obwodach, gdzie w wyniku ostrzałów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych regionach atak z powietrza nadal trwa.

Podczas zmasowanego, kombinowanego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie siły zbrojne uderzyły na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo”.

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