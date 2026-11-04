Zdjęcie: Rosjanie zrzucili na Kijów ulotki propagandowe zawierające niebezpieczne kody QR

Wieczorem 4 listopada ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły rosyjskiego drona, który przewoził ładunek bojowy oraz paczkę ulotek propagandowych z kodami QR. Dron zmierzał w kierunku Kijowa.

Poinformował o tym dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert „Madyar” Brovdi.

Według niego kody QR mogą prowadzić do stron phishingowych, których celem jest kradzież danych osobowych lub zainfekowanie smartfonów złośliwym oprogramowaniem.

Zdjęcia ulotek opublikowano z zamaskowanymi kodami QR ze względów bezpieczeństwa.

Ukraińców wzywa się, aby nie skanowali takich kodów w przypadku znalezienia takich ulotek.

Źródło: Robert Brovdi („Madyar”)

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep „Rozetka” w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

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