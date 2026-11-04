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Фото: россияне сбросили на Киев агитационные листовки с опасными QR-кодами

UA NEWS 04 Ноября 2026 18:34
Фото: россияне сбросили на Киев агитационные листовки с опасными QR-кодами

Вечером 4 ноября украинские военные сбили российский беспилотник, который нес боевую часть и пачку агитационных листовок с QR-кодами. Дрон направлялся в сторону Киева.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

 По его словам, QR-коды могут вести на фишинговые сайты, предназначенные для кражи персональных данных или заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением.

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Фотографии листовок обнародовали с замаскированными QR-кодами из соображений безопасности.

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Украинцев призывают не сканировать такие коды в случае обнаружения открыток.

Источник: Роберт Бровди («Мадяр»)

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин «Розетка» возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как будет организована выдача заказов клиентам.

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