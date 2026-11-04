В Днепропетровской области за сутки зафиксировали более 40 российских атак
В течение дня российские войска более 40 раз наносили удары по трём районам Днепропетровской области. В результате обстрелов на территории региона зафиксированы повреждения.
Враг применил беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
В Днепре повреждено предприятие.
В Новоалександровской общине Днепровского района россияне нанесли удары по инфраструктуре.
В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.
Повреждены магазин и частный дом.
В Дубовиковской общине Синельниковского района повреждены инфраструктура, частные дома, сельхозтехника.
Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.
Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за день, есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, что россияне более 50 раз атаковали Днепропетровскую область, есть погибший.