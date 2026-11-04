В Днепропетровской области за сутки зафиксировали более 40 российских атак

В течение дня российские войска более 40 раз наносили удары по трём районам Днепропетровской области. В результате обстрелов на территории региона зафиксированы повреждения.

Враг применил беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Днепре повреждено предприятие.

В Новоалександровской общине Днепровского района россияне нанесли удары по инфраструктуре.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.

Повреждены магазин и частный дом.

В Дубовиковской общине Синельниковского района повреждены инфраструктура, частные дома, сельхозтехника.

Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за день, есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, что россияне более 50 раз атаковали Днепропетровскую область, есть погибший.

Российские войска с вечера 21 октября более 20 раз атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, возник пожар. Пострадавших нет.

В течение дня российские войска совершили более 50 атак по четырём районам Днепропетровской области, применив беспилотники, артиллерию и ракеты.

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