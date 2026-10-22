Росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину дронами, пошкоджена інфраструктура

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Російські війська з вечора 21 жовтня понад 20 разів атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа. Постраждалих немає.

За його словами, у Нікопольському районі російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Крім того, під ударом опинилася П’ятихатська громада Кам’янського району. Там зафіксували пошкодження інфраструктури та виникла пожежа.

За інформацією Олександра Ганжі, внаслідок російських атак люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Російські війська упродовж доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня, завдали майже 60 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак загинув 74-річний чоловік, є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки, автомобілі й об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у шести районах столиці.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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