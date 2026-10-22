Росія завдала майже 60 ударів по Сумщині, є загиблий і постраждалі

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Російські війська упродовж доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня, завдали майже 60 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак загинув 74-річний чоловік, є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки, автомобілі й об’єкти цивільної інфраструктури.

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Сумської області, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі та створюючи загрозу для мирних жителів.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 74-річний чоловік. Крім того, через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждала 43-річна жінка.

У Свеській громаді внаслідок влучання ворожих дронів в автомобілі постраждали троє людей: 67-річний чоловік і жінки віком 64 та 55 років.

У Сумській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого постраждав 31-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернувся 11-річний хлопець, який постраждав 20 жовтня через влучання ворожого безпілотника. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес.

За даними Сумської ОВА, найбільше російських ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Для атак по регіону російські загарбники застосовували артилерію, міномети, безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони, а також керовані авіаційні бомби.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджень і руйнувань зазнали житлова забудова, транспортні засоби, медичні та адміністративні приміщення й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема:

Сумська громада: пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватне домоволодіння, адміністративна будівля, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі.

Свеська громада: знищений автомобіль, пошкоджені приміщення магазину, нежитлові приміщення, приватні житлові будинки та автомобілі.

Миколаївська сільська громада: пошкоджені приватний житловий будинок та автомобіль.

Степанівська громада: пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Річківська громада: пошкоджені приватний житловий будинок та об’єкт цивільної інфраструктури.

Середино-Будська громада: знищені приватні житлові будинки й господарські споруди, також пошкоджені приватні будинки.

Глухівська громада: пошкоджені приміщення медичного закладу, автомобіль та об’єкт цивільної інфраструктури.

Шосткинська громада: пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Есманьська громада: зруйновані житлові будинки.

Зноб-Новгородська громада: пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у шести районах столиці.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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