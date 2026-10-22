Россия нанесла почти 60 ударов по Сумской области, есть погибший и пострадавшие

В течение суток, с утра 21 октября до утра 22 октября, российские войска нанесли почти 60 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак погиб 74-летний мужчина, есть пострадавшие, повреждены и разрушены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Сумской области, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и создавая угрозу для мирных жителей.

В Великописаревской общине в результате удара российского беспилотника погиб 74-летний мужчина. Кроме того, в результате детонации взрывоопасного предмета пострадала 43-летняя женщина.

В Свеской общине в результате попадания вражеских дронов в автомобили пострадали три человека: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 64 и 55 лет.

В Сумской общине российский беспилотник попал в автомобиль, в результате чего пострадал 31-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратился 11-летний мальчик, пострадавший 20 октября в результате попадания вражеского беспилотника. У ребенка диагностировали острую стрессовую реакцию.

По данным Сумской областной государственной администрации, наибольшее количество российских ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Для атак по региону российские захватчики применяли артиллерию, минометы, беспилотные летательные аппараты, в частности FPV-дроны, а также управляемые авиационные бомбы.

В результате российских обстрелов повреждениям и разрушениям подверглись жилая застройка, транспортные средства, медицинские и административные помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В частности:

Сумская община: повреждены многоквартирные жилые дома, частные домовладения, административное здание, объект гражданской инфраструктуры и автомобили.

Свесская община: уничтожен автомобиль, повреждены помещения магазина, нежилые помещения, частные жилые дома и автомобили.

Николаевская сельская община: повреждены частный жилой дом и автомобиль.

Степановская община: поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Речковская община: повреждены частный жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.

Середино-Будская община: уничтожены частные жилые дома и хозяйственные постройки, также повреждены частные дома.

Глуховская община: повреждены помещения медицинского учреждения, автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.

Шосткинская община: поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Эсманьская община: разрушены жилые дома.

Зноб-Новгородская община: поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

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